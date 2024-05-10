Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak lider Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)