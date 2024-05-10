Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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