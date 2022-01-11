Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığının perde arkası

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında süren 10 dakikalık toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlarla birlikte yönetim kurulu ve başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etmeme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların aldığı bu karar taraftarların tepkisini toplarken, Fatih Terim'den henüz ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmedi.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yaşanan ayrılık konuşmasının detayları ortaya çıktı.

Pazar günü futbolla ilgilenen tüm yöneticileri kulüp binasına çağıran Burak Elmas'ın saat 16:00'da başladığı toplantısı, gece 00.00'a kadar sürdü. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından kulübün hukukçuları da görüşmeye dahil oldu. Terim'in sözleşme detaylarının üzerinden geçildi.

Pazartesi günü (dün) ilk iş olarak Fatih Terim, Aslantepe'ye çağrıldı ve 10 dakikayı geçmeyen görüşme sonunda ayrılık kararı İmparator'a iletildi.

“GEL SPORTİF DİREKTÖR OL”

Görüşmede Burak Elmas, oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararı Fatih Terim'e "Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır. Fakat ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportif direktör olun." dedi.

“SİZ ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?”

Şaşkına dönen tecrübeli hocanın da "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Ben saha kenarındayım ve kariyerimi ortaya koydum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben yanlış anlamışım demek ki... Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum." cevabını verdiği öğrenildi.

“BEN TAZMİNATI HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

Terim'in Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için ret cevabı sonrası Başkan bu kez, "Hocam sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz." deyince, İmparator da "Bak şimdi ayıp ediyorsunuz. Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim. Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin." diyerek sözlerini noktaladı ve görüşmeden ayrıldı.

AYRILIK METNİ GEÇEN HAFTA YAZILMIŞ

Galatasaray, Terim'le yollarını ayırdığını dün saatler 15.20'yi gösterirken uzun bir metinle yayınladı. İmparator'u onore eden bu açıklamanın, geçen hafta salı günü hazırlandığı öğrenildi.