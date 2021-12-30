Galatasaray'da Fatih Terim - Burak Elmas toplantısının sonucu

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim ve Burak Elmas toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda 7 maddelik bir karar alındı.

Galatasaray'da kupada yaşanan Denizlispor faciası sonrası istifaya davet edilen Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas bir araya geldi.

1.5 saat süren zirvede tarihi kararlar alındı. Buna göre Galatasaray 5 isimle yollarını ayıracak, 2 transfer yapacak.

FATURA TERİM'E KESİLDİ

Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura, teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.

Taraftarın ardından kulüp üyelerinin de sosyal medyada istifaya davet etmeye başladığı tecrübeli çalıştırıcı, çarşamba günü Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Öncesinde, "Transfer için ekonomik durumumuz müsait değilse hamle yapmayız" sözleriyle yönetim cephesinde durumu yumuşatan Terim ile Başkan arasında 1.5 saat süren zirvede yola devam kararı alındı, istifa ayrılık söylentileri boşa çıktı.

ALINAN KARARLAR

1- Gedson Fernandes dışında maliyetli transfer yapılmayacak.

2- Gol sorununu çözme adına mali şartları uygun kiralık forvet takviyesi gündemde.

3- Giresunspor ile anlaşılarak kaleci problemi Okan Kocuk'la çözülecek.

4- Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk'ün sözleşmeleri feshedilecek.

5- Christian Luyindama kiralık olarak gönderilecek.

6- Ryan Babel ve DeAndre Yedlin kulüp bulmaları halinde elden çıkartılacak.

7- Astronomik teklif gelmedikçe Avrupa düşünülerek Kerem ve Marcao takımda tutulacak.