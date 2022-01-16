Galatasaray'da 'Fatih Terim çarpı 10' mesajı ortalığı karıştırdı

YouTube programında ortaya atılan bir futbolcunun "Torrent, Fatih Terim çarpı 10" dediği iddiası Galatasaray'da tepkilere neden oldu. Kaptan Arda Turan konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı.

Camia son dönemde Fatih Terim hakkında ismi açıklanmayan bir oyuncunun söylediği iddia edilen sözler ile karıştı.

"FATİH TERİM ÇARPI 10"

Spor Gecesi Digital kanalında, yönetime atıldığı söylenen mesajlar şu şekilde:

"Torrent'in antrenman bilgisi harika. 4-3-3 sistemi de bize uygun. Torrent, Fatih Terim çarpı 10. Hatay maçı olmasa bile Kasımpaşa maçında takımı uçurur."

Öte yandan programın sunucusu Gökhan Dinç, "Bir antrenman metodundan bahsediyor, bu metodu söylersem kim olduğu anlaşılır." diyerek üstü kapalı bir şekilde Barcelona'daki Guardiola taktiğini örnek göstererek gözlerin önceden Katalan ekibinin formasını giyen Arda Turan'a çevrilmesine neden olmuştu.

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ARDA TURAN'DAN CEVAP VAR

Deneyimli futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmedi.

Turan, "Son günlerde tarafıma ait olmayan birtakım telefon mesajlarının, ismim kullanarak bazı medya mensuplarına servis edildiğine dair haberleri şaşkınlıkla takip ettim. Konu hakkında gerekli araştırmaları yaptığımı, kaynağı kim olursa olsun bu iddiaları ve iftiraları yayanlar özelinde hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.