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    Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

    Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

    Sarı-kırmızılılarda, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:04
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    Galatasaray'da, son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi.

    Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın stadında görüşme gerçekleştirdi.

    Yönetimden bazı isimlerin, Fatih Terim ile devam edilmesi halinde istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri, krizi daha da derinleştirdi.

    YOLLAR AYRILDI

    Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim, stattan ayrıldı. Yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

    Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı.

    Galatasaray da Fatih Terim ile yollar ayrıldı #1

    SELÇUK İNAN VE NECATİ ATEŞ DE YOLCU

    Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.

    Terim'in, sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecekti.

    Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de görevine son verilecek.

    Galatasaray da Fatih Terim ile yollar ayrıldı #2

    176 MAÇTA 97 GALİBİYET

    Öte yandan Fatih Terim'in, Galatasaray'daki 4'üncü döneminin olduğu biliniyordu.

    Kulüpte dördüncü dönemi sona eren Terim, 22 Aralık 2017'de göreve başlamıştı.

    Dördüncü döneminde 176 resmi maça çıkan Terim, 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 yenilgi aldı.

    Galatasaray da Fatih Terim ile yollar ayrıldı #3

    4'ÜNCÜ DÖNEMDE 4 KUPA

    Sarı-kırmızılılar, Terim'in 4'üncü dönemini dört kupayla tamamladı.

    Bu başarılar sırasıyla şu şekilde;

    2017/18- Süper Lig Şampiyonluğu

    2018/19- Süper Lig Şampiyonluğu

    2018/19- Türkiye Kupası Şampiyonluğu

    2019/20- Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

    Galatasaray da Fatih Terim ile yollar ayrıldı #4


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