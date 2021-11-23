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    Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

    PFDK sevkleri belli oldu. Yapılan açıklamada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir, PFDK'ya sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 21:10
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 21:17
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    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılı ekipten teknik direktör Fatih Terim, yönetici Rezan Epözdemir ve başkan Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi.

    GALATASARAY'DA 3 İSMİN PFDK'YA SEVKİ AÇIKLANDI

    Fenerbahçe'den ise herhangi bir sevk gerçekleşmedi.

    FATİH TERİM

    İşte PFDK sevkleri:

    "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri, Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    BURAK ELMAS

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

    REZAN EPÖZDEMİR

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    Galatasaray da Fatih Terim ve Burak Elmas PFDK ya sevk edildi #1

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