Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı! Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

AA

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman dört takımlı turnuvayla sona erdi

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)