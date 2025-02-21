Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor