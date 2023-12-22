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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam etti

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam etti Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.