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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürdü

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürdü Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek lider Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.