Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürdü

AA
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve üç gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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