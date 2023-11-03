Galatasaray'da Fernando Muslera, Kasımpaşa maçına devam edemedi! Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müsabaka Galatasaray'ın 2-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik maçın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımı üzen bir gelişme yaşandı.

Müsabakanın 55. dakikasında ceza sahası içine sol taraftan giren Mamadou Fall, Muslera ile çarpıştı.

Yerini Günay'a bıraktı

Bu pozisyon sonrasında sol kolundan sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi. Deneyimli kalecinin yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi. Günay böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı.

Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı.

Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.