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    Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi

    Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera idmanlara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 14:09
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    Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi

    Sarı-kırmızılılarda 13 Aralık'ta oynanan Sivasspor maçında sakatlanan deneyimli kaleci Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı.

    Galatasaray, Muslera'nın yokluğunda bir hayli sorun yaşamıştı. İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında Barcelona'dan Inaki Pena'yı transfer etmişti.

    ANTRENMANLARA BAŞLADI

    Sivasspor deplasmanında sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yeşil sahalara geri dönmek için antrenmanlara başladı.

    Galatasaray da Fernando Muslera müjdesi #1

    TORRENT PENA İLE MUSLERA ARASINDA SEÇİM YAPACAK

    Deneyimli kalecinin gelecek haftalarda takımla çalışmalara başlaması da bekleniyor.

    Bu noktada teknik direktör Domenec Torrent'in, performansı beğenilen Inaki Pena ile Muslera arasında hangisini seçeceği ise merak konusu.

    Galatasaray da Fernando Muslera müjdesi #2

    Galatasaray da Fernando Muslera müjdesi #3


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