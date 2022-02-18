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    Galatasaray'da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?

    Diz bağlarından geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönmesi beklenen Muslera ile ilgili, "Galatasaray'da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?" sorusu gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 11:20
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    Galatasaray'da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?

    Puan durumunda 13. sıraya kadar gerileyen ve küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor.

    Fatih Terim'in ayrılmasının ardından umduğu çıkışı yapamayan Galatasaray, kaptanları Muslera'nın sakatlanması ile iyice zor günler geçirmeye başlamıştı.

    13 Aralık 2021'de Sivas deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanan Fernando Muslera, tedavi sürecinin ardından ise düz koşulara başladı.

    Ancak taraftarlar Fernando Muslera'nın hızla iyileşmesini ve bir an önce kaleyi geri almasını bekliyor.

    Bu kapsamda, "Galatasaray'da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?" sorusu gündeme taşındı.

    Peki, Galatasaray'da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...

    MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

    Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara dönüş için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Muslera, geçen hafta başladığı bireysel antrenmanları sürdürüyor.

    Diz bağlarından geçirdiği sakatlığın ardından tedavi sürecini tamamlayan 35 yaşındaki file bekçisinin durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

    Galatasaray da Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek? #1

    Ntvspor'un haberine göre; Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'nın Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına yetişmeyi hedefleniyor.


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