Galatasaray'da forvet adayları

Santrfor mevkisinde sorun yaşayan Galatasaray'da güz döneminde golcü arayışı da sürüyor. Fatih Terim ve kurmaylarının forvet için listede 3 futbolcuya yer verdiği öğrenildi.

Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken kadrosundaki büyük eksikliklere rağmen Galatasaray lider Beşiktaş'ın yalnızda 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Oynadığı 19 maçta 36 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde iyi bir hava yakalayan rakibi Beşiktaş'ı yakalamak için kadrosunu güçlendirmeye başladı.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar orta saha için de Seri ve Ndayishimiye için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in bir sonraki hedefi ise santrfor transferi...

Satılması gündemde olan Diagne'den memnun olmayan; Falcao'nun da sakatlıklarından adeta bezen tecrübeli teknik adamın yönetimden santrfor istediği öğrenildi.

Yapılan çalışmaların ardından 3 santrfor adayının etrafında birleşildi.

NICOLAI JORGENSEN

Geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş'ın da ilgilendiği Feyenoord oyuncusu Nicolai Jorgensen ile ilgilenen Galatasaray yönetiminin listesinin başında da Danimarkalı futbolcu yer alıyor.

Bu sezon istatistiki anlamda Hollanda'da istenileni veremeyen 30 yaşındaki futbolcu 1.90 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

SIMONE ZAZA

Terim'in ve yönetimin bir diğer adayı ise Simone Zaza. Torino'da forma giyen tecrübeli futbolcu için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım 12 maçta 4 gol atan Zaza'yı da hazırda bekletiyor. İtalyan futbolcunun Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli olduğu biliniyor.

AARON BOUPENDZA

Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza özellikle son haftalarda adından sıkça bahsettiriyor. Bu sezon 17 maçta 13 gol atarak Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gabonlu golcü için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Jörgensen ve Zaza transferlerinden sonuç alamazsa 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başlayacak.

Boupendza sezon başında Bordeaux'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

DAHA ÖNCE 5 FORVET ALINDI

Öte yandan Fatih Terim göreve geldiğinden bu yana daha önce 5 santrfor transferi yapılmıştı. Diagne, Adem Büyük, Falcao, Andone ve Kostas Mitroglou gibi isimler transfer edilmiş ancak istenilen verim bir türlü alınamamıştı. Şu anda o 5 isimden sadece 2'si takımda yer alıyor.