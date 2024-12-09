Galatasaray'da forvette bir tek Michy Batshuayi kaldı

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Galatasaray'da Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın 3, Osimhen'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TEK SAĞLIKLI İSİM BATSHUAYI

Galatasaray'da yaşanan bu gelişmeler sonrası en uçta Michy Batshuayi forma giyecek. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından elde kalan tek sağlıklı santrfor Batshuayi oldu.

FORMA GİYMESİ BEKLENEN MAÇLAR

Belçikalı golcü, Malmö ve Trabzonspor maçlarında takımının gol ayağı olacak. Batshuayi, özellikle Osimhen'in durumuna göre 22 Aralık'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında da 11'de yer alabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli golcü, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.