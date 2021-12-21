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    Galatasaray'da futbolcular maaş konusunda isyan etti

    Galatasaray'da futbolcular maaş konusunda isyan etti

    Sarı-kırmızılılarda futbolcular maaş konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetime karşı tavır aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 11:34
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    Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.

    Takım içerisinde sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.

    Galatasaray da futbolcular maaş konusunda isyan etti #1

    BURAK ELMAS TOPLANTI YAPTI

    Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

    Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.

    Galatasaray da futbolcular maaş konusunda isyan etti #2

    ASSUNÇAO BİLE YERLLİLERDEN DAHA ÇOK KAZANIYOR

    Sarı-kırmızılılarda, Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan ama kadroya bile giremeyen Assunçao'nun geliri bile Türk oyuncuların çoğunun üzerine çıktı.

    Milliyet'in haberine göre; yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı.

    Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

    Galatasaray da futbolcular maaş konusunda isyan etti #3

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