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    Galatasaray'da futbolcular mutsuz

    Galatasaray'da futbolcular mutsuz

    Galatasaray'da başkan ve hoca belirsizliği futbolculara da yansıdı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Nelsson ve Cicaldau dahil birçok oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.
    • 09.05.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:43
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    Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmedi.

    Sezona Fatih Terim'le başlayan sarı-kırmızılılar Burak Elmas'ın aldığı kararla tecrübeli hocayı göndermiş ve yerine Domenec Torrent'i getirmişti.

    İspanyol hocanın yıldızı ne taraftarla ne de futbolcularla barışmayınca bu sezon Galatasaray için bir ara küme düşme tehlikesi bile oluştu.

    Kötü sonuçların ardından genel kurulda ibra edilmeyen Elmas, seçime gitmek zorunda kalırken mahkeme kararları nedeniyle seçim ertelenmek zorunda kaldı.

    30 Nisan'da yapılması gerekilen seçim engelleme nedeniyle haziran ayına kaydı.

    Galatasaray da futbolcular mutsuz #1

    Birçok isim gitmek istiyor

    Fanatik'in haberine göre; bu belirsizlik takımdaki futbolcuları da doğal olarak etkiledi. Takımın başarılı ismi Marcao başta olmak üzere Mostafa Mohamed, Morutan, Cicaldau ve Nelsson da takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

    Mutsuzluk havasından etkilenen isimler arasında birçok oyuncunun da yer aldığı haberleri gelirken Marcao'nun gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği biliniyor.

    25 yaşındaki savunmacıdan da en az 10 milyon euroluk bir bonservis geliri bekleniyor.

    Galatasaray da futbolcular mutsuz #2

    Mohamed de yolcu

    Mostafa Mohamed de menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istediğini ifade eden isimlerden biri oldu.

    Fransa'da kulüp arayan Mısırlı oyuncunun da gelecek dönemde takımda olması beklenmiyor.

    İstikrar sağlanınca Nelsson ikna edilecek

    Yeni yönetimin istikrarın sağlanmasıyla Nelsson ve diğer yararlı futbolcuları takımda kalmak için ikna etmesi bekleniyor. Cicaldau ve Morutan'ın ise yeni hocanın kararına göre geleceği tayin edilecek.

    Galatasaray da futbolcular mutsuz #3


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