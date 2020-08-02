Galatasaray'da futbolculara ödeme yapıldı

Galatasaray Kulübü, futbolcularına 60 milyon TL'lik bir ödeme yaparak, imzalattığı borçsuzluk kağıdını da UEFA'ya gönderdi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle diğer kulüpler gibi gelirleri eksilen Galatasaray, bir süredir ekonomik sorunlarla uğraşıyordu.

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde önemli bir eşiği geçerek derin bir nefes aldı.

FUTBOLCULARA ÖDEME YAPILDI

Oyuncu alacakları ve bonservis taksitlerinin sorun yaratabileceğini düşünen Galatasaray'da yöneticiler, banka ve sponsorlarla yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir gelir kaynağı yarattı.

Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon euroluk (yaklaşık 60 milyon TL) gelir yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.

BORÇSUZLUK BELGESİ İMZALATILDI

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken UEFA’nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı. Sarı-kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı.

Galatasaray böylece hem borcu olduğu kulüplere ödemelerini yapıp rahatladı hem de futbolcularından aldığı borçsuzluk kağıtlarını UEFA’ya yolladı.