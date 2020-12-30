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Galatasaray'da futbolculara olan borç sıfırlandı

Galatasaray'da futbolculara olan borç sıfırlandı

Galatasaray, futbolculara yaptığı 100 milyon TL’lik ödemeyle birlikte futbolculara geriye dönük olan tüm ödemelerini yaptı.