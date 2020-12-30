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Galatasaray'da futbolculara olan borç sıfırlandı
Galatasaray, futbolculara yaptığı 100 milyon TL’lik ödemeyle birlikte futbolculara geriye dönük olan tüm ödemelerini yaptı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 14:07
- Güncelleme : 30.12.2020 - 15:02
Galatasaray'ın Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde futbolcuların idmandaki neşeli tavırları dikkat çekerken sarı-kırmızılı yönetimden, oyunculara büyük bir jest yapıldığı öğrenildi.
TÜM BORÇLAR ÖDENDİ
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm kulüplerin maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadığı dönemde Galatasaray'ın, 2021 yılı öncesine ait tüm borçları (100 milyon lira) kapattığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü’nün, bu ödemeyle birlikte hiçbir futbolcuya geriye dönük bir borcu kalmadı.
Bu gelişme sarı-kırmızılı futbolcuların hal ve tavırlarına da yansıdı.