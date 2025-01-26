Galatasaray'da Gabriel Sara, geri döndü

İHA

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla yendi.

Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, tedavisinin ardından bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı.

3 MAÇ SONRA GÖREV ALDI

Müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Sara, böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

25 yaşındaki futbolcu, ligdeki Başakşehir ve Hatayspor ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev müsabakalarında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.