Galatasaray'da Gabriel Sara'nın performansı tartışılıyor

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Galatasaray'da alınan Beşiktaş mağlubiyetiyle namağlup serisi bozuldu.

Bir diğer yandan Fenerbahçe'nin yeniden umutlanmasına neden olan Galatasaray'da bireysel performanslar da tartışılıyor.

18 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.

Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.

BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMADI

Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.