Galatasaray'da galibiyet 3'lüsü Eren Elmalı'dan geldi

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

3'LÜ EREN ELMALI'DAN

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca diğer futbolcuları da 3’lü çektirmeye çağırdı ve onlar da bu isteği kırmadı.

Futbolcular ve teknik ekip daha sonra birlikte galibiyet sevincini yaşadı.