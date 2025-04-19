Galatasaray'da galibiyet 3'lüsü Eren Elmalı'dan geldi

İHA
Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.
3'LÜ EREN ELMALI'DAN
Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca diğer futbolcuları da 3’lü çektirmeye çağırdı ve onlar da bu isteği kırmadı.
Futbolcular ve teknik ekip daha sonra birlikte galibiyet sevincini yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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