Galatasaray'da galibiyete Dries Mertens damgası

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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ederken özellikle 60 dakikalık periyot, futbolseverleri adeta mest etti.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte tam saha baskı uygulayan Galatasaray, Tottenham'ı 60 dakikalık dilimde sahadan sildi.

MERTENS DAMGA VURDU

Sarı-kırmızılıların bu bölümdeki yıldızlarından biri ise şüphesiz Dries Mertens'ti.

İlerleyen yaşına rağmen hücum presinin başrolü olan Belçikalı, sadece topsuz değil toplu oyunda da fark yarattı.

Müsabaka boyunca 9 kilit pas veren Mertens, en yakın rakibi Pedro Porro'nun iki katı kadar tehdit yarattı.

EN ÇOK KOŞAN İKİNCİ İSİM

Victor Osimhen'in iki golünün pasını veren Belçikalı, sahanın en çok koşan ikinci futbolcusu oldu.

37 yaşındaki Mertens, 73. dakikada yerini Hakim Ziyech'e bırakana kadar sahada 13.2 kilometre mesafe katetti.

Geçen sezon sonunda futbolu bırakma kararını erteleyen tecrübeli yıldız, bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 4 asistlik performans kaydetti.