Galatasaray'da geride kalan dördüncü Fatih Terim dönemi

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından geride kalan 4 yılda neler oldu sizler için derledik.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Burak Elmas'ın ilettiği kararın ardından deneyimli hoca, stattan ayrılarak Florya'daki eşyalarını topladı.

Biz de sizler için Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. döneminde neler yaşandığını derledik.

"NEREDE KALMIŞTIK?"

2017-18 sezonuna Igor Tudor ile başlayan Galatasaray, 17 Aralık'ta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 18 Aralık'ta resmî bir açıklamayla Igor Tudor'un görevine son verildiğini açıklamıştı.

Galatasaray taraftarının gündeminde tek isim vardı. Sarı-Kırmızılıların en büyük efsanelerinden Fatih Terim! Nitekim beklenen haber 21 Aralık gecesi geldi. 21 Aralık 2017'de Fatih Terim, rekor kıran 'Nerede kalmıştık...' tweeti ile müjdeyi verdi.

1905 TL MAAŞ

Galatasaray Kulübü tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fatih Terim'in sezonun geri kalan kısmı için 1905 TL maaş alacağı belirtilmişti.

22 Aralık'ta ilk antrenmanına çıkan Fatih Terim, "Ben Galatasaray'ın kapısından içeri girdiğimden beri nasıl davranılıyorsa öyle davranıyorum. Başkan aradığı zaman da nerede görüşmek isterse siz ona uyarsınız. O nezaket içinde 'Başkanım ne zaman, nerede isterseniz' dedim" ifadelerini kullanarak göreve başladı.

Galatasaray taraftarı, geri dönüşünü dört gözle beklediği hocasını büyük bir sevgiyle karşıladı ve Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, iç sahada Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

GELDİĞİ SEZON TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Nitekim Galatasaray'ın Fatih Terim hamlesi, sezon sonunda beklenen başarıyı da getirmişti. Fatih Terim, sezon sonunda Galatasaray'daki yedinci Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

YENİ SÖZLEŞME

2018-19 sezonuna Fatih Terim ile başlayan Galatasaray, 16 Ekim 2018'de sezon sonu bitecek sözleşmenin devamında geçerli olacak 2+3 yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

8 DE KAPANIR 18 DE

Fatih Terim, Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanan maç sonrası futbol literatürüne girecek bir söylemde bulunmuştu. Şampiyonluk yarışında dezavantajlı durumlarına ilişkin konuşan tecrübeli hoca, "8 puan farkı da kapanır. 18 puan farkı da kapanır. Ortada 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Bizim kendimizle işimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Nitekim Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2018-19 sezonunu da 19 Mayıs'ta 33. hafta sonunda şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Fatih Terim, üst üste ikinci kez olmak üzere Galatasaray ile toplamda 8. lig şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluk töreninde ise Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atıldı.

GALATASARAY’LA 45. YIL

2019-20 sezonu başlarken Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşme imzalamasının 45. yıl dönümü kutlandı. Yaptığı açıklamada Fatih Terim, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana 45 seneyi hatırlattı, bu süre çok kolay geçmedi tabii ki ama bu kapıdan gireli bu kadar yıl olmuş. Açıkçası iyi ki bu kapıdan girmişim, iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki bu camiaya mal olmuşum, iyi ki Galatasaray’da oynamışım, iyi ki hala bu camiaya hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2019-20 SEZONU İYİ GEÇMEDİ

2019-20 sezonuna Akhisarspor karşısında alınan Süper Kupa zaferiyle başlayan Galatasaray için sezonun devamı pek de iyi geçmedi. Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 puanla son sırada kalan Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Alanyaspor'a elendi. Covid-19 süreci sonrası ligde ise adeta dağıldı. Süper Lig'de son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, sezonu 6. sırada tamamlayabildi.

BURAK ELMAS DÖNEMİ

2020-21 sezonu da aslında Galatasaray için pek iyi başlamadı. UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off etabında Rangers'a karşı alınan yenilgi ile veda edildi. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde yine Alanyaspor'a elenildi. Fakat ligde Galatasaray, özellikle son bölümde büyük bir reaksiyon göstermeyi başardı. Son 6 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ile aynı puana ulaşmasına rağmen averaj ile şampiyonluğu kaybederek ikinci sırada kaldı.

2020-21 sezonunun sonuna doğru Galatasaray Yönetimi ve Fatih Terim arasındaki anlaşmazlık haberleri artmaya başlamıştı. O dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göreve devam edecek olursa Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı. Mustafa Cengiz'in aday olmadığı Galatasaray başkanlığına Burak Elmas'ın gelmesi sonucunda ise Fatih Terim ile yola devam edildi.

YOLLAR AYRILDI

2021-22 sezonu ise Fatih Terim'in Galatasaray'daki dördüncü dönemini bitiren süreç oldu. Galatasaray sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik sonuçlarla elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliği gelse de ligdeki tablo yeterli olmadı. Galatasaray, 20 maç sonunda topladığı 27 puanla 12. sırada kaldı. Türkiye Kupası'nda başladığı ilk turda Denizlispor'a elendi. Denizlispor ve Giresunspor mağlubiyetleri sonrası da Fatih Terim ile yollar ayrıldı.