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    Galatasaray'da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı

    Galatasaray'da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı

    Galatasaray, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı Ankaragücü'ne kiralık olarak vermeye hazırlanırken, Christian Luyindama'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 01:11
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    Galatasaray'da bu gece art arda gelen transfer bombaları Türk spor tarihinde nadir görülen günlerden biri olarak kaydedildi.

    Sarı-kırmızılıların transfer ettiği oyuncuların yanı sıra gidecek olan oyuncular için de hazırlık içinde olduğu biliniyor.

    Luyindama'nın durumu belirsiz

    Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Christian Luyindama'ya Hatayspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu bilinirken, Rizespor'un yaptığı teklif ise reddedildi.

    Kadro planlamasında yer almayan Christian Luyindama da kendisine kulüp aramaya devam ediyor.

    28 yaşındaki oyuncunun menajeri, 1. Lig ekiplerinden Rizespor ile anlaşma sağladı fakat Galatasaray, Rizespor ile aralarında yaşananlardan dolayı Luyindama'yı Karadeniz ekibine göndermek istemiyor. Demokratik Kongo'lu oyuncu için kısa süre içerisinde bir karar verilmesi bekleniyor.

    Galatasaray da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı #1

    Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücü yolcusu

    Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç için Ankaragücü ile Galatasaray, kiralık transferi konusunda anlaştı.

    Anlaşmanın kesinlik kazanması durumunda iki futbolcu da gelecek sezon kiralık olarak Ankaragücü forması giyecek.

    Ankaragücü, transferleri tamamlaması durumunda Taylan ve Emre'nin gelecek sezonki maaşlarını karşılayacak.

    Galatasaray da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı #2

    Galatasaray da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı #3


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