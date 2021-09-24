Galatasaray'da gol sıkıntısı devam ediyor

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sarı-kırmızılıların forvetleri yalnızca 1 gol kaydedebildi.

Süper Lig'de bugün Altay-Beşiktaş maçıyla 7. hafta müsabakaları başlayacak.

Lig'de siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la berabere kalmasına rağmen, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe de Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da ise durumlar rakiplerine göre pek de iyi gitmiyor. Yapılan genç transferlerle takımda uyum sorunu yaşanıyor.

Yaşanan diğer sorunlardan biri de gol problemi. Galatasaray, Fatih Terim’in başında çıktığı 408 karşılaşmada ilk kez üst üste iki lig maçını gol atamadan kaybederken golcü problemi net şekilde ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların forvet hattında Halil Devişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa gibi önemli isimler bulunmasına karşın geride kalan 6 haftada büyük sıkıntılar dikkat çekti.

6 HAFTADA 1 GOL

Galatasaray'ın pozisyona girmesine karşın bunları değerlendirememesi de en şaşırtıcı istatistikti. Golcülerden Diagne, 3 maça ilk 11’de çıktı. 3’ü isabetli 5 şut atarken 1 kez fileleri havalandırabildi. Mostafa 1’i ilk 11 olmak üzere 5 maçta şans buldu.

Mısırlı futbolcu 13 şut kaleye yolladı. İkisinde isabet bulabilen Mohamed’in golü yok. Dervişoğlu ise 2 maçta 11’de başlamasına karşın gol atamadı. 3 forvetin 6 haftadaki performansı böylece 1 gol oldu.

OCAK AYINDA YENİ FORVET

Ocak ayında takımın daha da oturacağını düşünen Fatih Terim, taraftardan anlayışlı olmalarını istemişti.

Mohamed'in kötü performansı nedeniyle sözleşme uzatmak istemeyen sarı-kırmızılılar, genç forvetin yerine başka bir forvet transfer etmek istiyor.