Galatasaray'da gündem 250 milyon lira

Fatih Terim krizini kökten çözen Burak Elmas yönetiminin, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği mayıs ayına kadar 250 milyon lira bulması gerek.

Teknik direktör Fatih Terim'le bir süredir devam eden kriz sürecini yolları ayırarak çözen Galatasaray yönetiminin önünde, kritik bir sınav daha var.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir ertelenen futbolcu alacaklarını, yeni hoca Domenec Torrent'in Florya'da sorun yaşamaması adına çözmeye çalışıyor.

Ciddi bir kaynak arayışına giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sponsorlarla görüşerek geçici bir formül bulmak istiyor. Ancak bundan sonraki süreç de kolay görünmüyor.

250 MİLYON LİRA LAZIM

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği, ilk taksitin mayıs ayında ödenmesi gerekiyor ve bunun için bulunması gereken para 250 milyon lira.

KONGRE KAÇINILMAZ DİYENLER VAR

Elmas ve kurmaylarının, bu krizi de en az hasarla atlatabilmek adına kolları sıvadığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; başkan her ne kadar son basın toplantısında gündemlerinde seçim maddesi olmadığını vurgulasa da camianın ileri gelenleri mayıs ayında olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olacağı yönünde görüş belirtiyor.