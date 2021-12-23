Galatasaray'da gündem 5 transfer

Galatasaray'da galibiyet hasreti 7 maça çıkarken Fatih Terim çözümü yine transferde buldu. Sarı-kırmızılıların teknik adamı en az 5 transfer istediğini belirtti.

Galatasaray’da kötü gidişata çözüm olarak transfer görülüyor. Yardımcı antrenör Selçuk İnan’ın, Adana Demirspor yenilgisi sonrasındaki, “Çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişebiliriz.” açıklaması devre arasında yapılacak takviyeleri gündeme getirdi.

Başkan Burak Elmas ve yöneticiler transfer için kaynak ararken, en az 5 oyuncu transferinin planlandığı öğrenildi.

OKAN KOCUK GERİ DÖNECEK

Transferde kaleye ilk planda Giresunspor’a kiralanan Okan Kocuk’un geri dönmesi gündemde... Göztepe’den İrfan Can Eğribayat için nabız yoklayan Galatasaray, yüksek bir maliyetle karşılaştı.

Sivasspor deplasmanında ağır sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın mart ayı başında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Okan’ın geri dönmesi fikri ağırlık kazandı. Deneyimli eldiven Giresunspor'da son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

GEDSON İLK ADAY

Benfica’dan Gedson Fernandes’in transferinde ise son aşamaya gelindiği öğrenildi. Teknik ekibin, 6 numara transferini zorunlu gördüğü bunun için de titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, forvet ve ofansif kanat takviyesi için de kolları sıvadı. Böylece devre arası için en az 5 ismin kadroya dahil edilmesinin planlandığı bildirildi.

ÇÖZÜMÜ TRANSFERDE ARIYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik kadro çözümü transferde ararken, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkan ilk 11 ve sonradan oyuna girenlerden İsmail Çipe dışında tamamının Fatih Terim döneminde kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.