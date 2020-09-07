Galatasaray'da gündem Babel-Bruma takası

Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, PSV Eindhoven'da top koşturan eski öğrencisi Bruma'yı istiyor. Galatasaray yönetimi, Hollanda temsilcisine Bruma'ya karşılık Babel'i teklif edecek.

Fatih Terim'in sisteminde çok önemli bir yere sahip olan kanat pozisyonuna transfer yapmak isteyen Galatasaray'da gündem yine Bruma.

AL BABEL'İ VER BRUMA'YI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Portekizli futbolcuyu yeniden kadroda görmek isteyen Fatih Terim yönetime bu isteğini iletti. Rapor doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ile temasa geçecek.

Hollanda futboluna ayak uyduramayan ve ilk 11'de pek fazla forma şansı bulamayan Bruma'yı bonservisiyle almak isteyen Galatasaray, Babel'i takasta kullanmak için PSV'ye teklifte bulunacak.

EURO 2020'de (2021'de oynanacak) mutlaka Hollanda Milli Takımı'nda olmak isteyen Ryan Babel, Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamayacağı için bu takasa sıcak bakıyor.

15 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Galatasaray'ın önceliği elbette bonservisiyle birlikte Babel'i verip Bruma'yı almak. Fakat Hollanda ekibinin buna sıcak bakmaması durumunda 1 seneliğine takas teklifi sunulacak.

Geçen sezon 18'i lig olmak üzere toplam 31 resmi maça çıkan Bruma, 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2017'de bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon euroya Leipzig'e gitmişti.