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    Galatasaray'da gündem Serge Aurier

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Serge Aurier ismi gündeme gelirken; maaş indirimi yapması durumunda takıma katılması bekleniyor.
    • 11.07.2022 - 10:09
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    Galatasaray'da gündem Serge Aurier

    Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir yıl geçiren Galatasaray'da kadroda önemli değişiklikler yapılıyor.

    Omar Elabdellaoui'den alternatif anlamında memnun olan Okan Buruk, Sacha Boey'i ise kadroda düşünmüyor. İlk 11'de oynayacak bir isim isteyen genç hoca için Serge Aurier ismi öne çıktı.

    Kariyerinde PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımlar olan 29 yaşındaki sağ bekin şu anda bonservisi elinde bulunuyor. İlk temaslarda Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığını söyleyen Fildişili oyuncuyla, sportif direktör Cenk Ergün görüşmeleri bizzat yapacak.

    Galatasaray da gündem Serge Aurier #1

    "Maaşını düşürürse gelsin"

    Aurier'in Eboue etkisi yaratacağını düşünen Okan Hoca, yıllık 1.7 milyon euro maaş isteyen deneyimli sağ bekin indirim yapması halinde takıma katılmasını istiyor.

    Başarılı oyuncu geçen sezon Villarreal formasıyla La Liga'da 18 maça çıkarken 980 dakikada 1 asist yaptı.

    Galatasaray da gündem Serge Aurier #2


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