Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor

Haber Merkezi

Galatasaray, Faslı futbolcusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu sezon Galatasaray'ın hiç verim alamadığı Hakim Ziyech, sonradan girdiği Bodrum maçının 66. dakikasında yüzde 100'lük bir gol pozisyonunu kaçırdı.

DEVRE ARASI KESİN AYRILIK

Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunan Ziyech'in normal kontratı sezon sonu bitiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray Yönetimi, yüksek maaş maliyeti nedeniyle tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmak istiyor.

Galatasaray forması altında toplamda 31 maçta sahaya çıkan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)