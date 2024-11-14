Galatasaray'da Hakim Ziyech'e şans doğdu

Haber Merkezi
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası Hakim Ziyech'e daha fazla forma şansı doğdu.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Jakobs'un sakatlığında Barış Alper Yılmaz'ı sol bek alternatiflerinden biri olarak görüyor.
Okan Buruk, Barış Alper'i sol bekte kullanması durumunda ise kanat rotasyonunda Hakim Ziyech'e daha fazla forma şansı verecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Ziyech, Barış Alper'in sol bekte oynaması durumunda kanatta Yunus Akgün ve Roland Sallai ile forma savaşı verecek.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Faslı futbolcu, 1 asist yaptı.
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