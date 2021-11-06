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    Galatasaray'da Halil-Diagne formülü

    Galatasaray'da Halil-Diagne formülü

    Oyuncularının performansında memnun olan Terim gol sayısını artırmak için takımda değişiklik yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 10:12
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    Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini sürdüren Galatasaray’da Fatih Terim takımından son derece memnun.

    Oyuncularının mücadelesine tam not veren Terim, hücum organizasyonlarını da beğenirken gol sayısının artması adına Karagümrük maçında bir değişime imza atacak.

    Rus ekibi karşısında farkın 2 hatta 3’e çıkacak pozisyonlara girmesine karşın son vuruşlarda bir tek tabelayı değiştiremeyen Galatasaray’da Halil Dervişoğlu-Diagne formülü devreye sokulacak.

    Galatasaray da Halil-Diagne formülü #1

    HALİL'İ KANATTA OYNATACAK

    Halil’in, Feghouli’nin attığı goldeki katkısı ve hareketliliğini de beğenen tecrübeli teknik adam, milli oyuncudan Karagümrük karşısında tamamlayıcı ve kanat forvet olarak yararlanacak.

    Galatasaray da Halil-Diagne formülü #2

    DIAGNE 11'E DÖNÜYOR

    Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın hafta sonu oynanacak maçta santrforda ise Diagne’ye ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

    Galatasaray da Halil-Diagne formülü #3

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