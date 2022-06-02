Galatasaray'da yeni başkanın seçilmesinin ardından, bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu futbolcuların hangileri olacağı ise seçim öncesinde belirlenmiş durumda.

Bu sezon 15 oyuncuyu kadrosuna katan ancak istediği verimi alamayan Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçirecek gibi duruyor...

Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından yeniden seçim kararı alan sarı-kırmızlılılar, başkanın belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacak.

Bazı futbolcularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Torrent'in ise geleceği sıkıntılı.

İstenilen başarıyı veremeyen hoca ile yeni sezonda devam edilmeyecek gibi duruyor..

Torrent dışında da hangi futbolcuların üzerinin çizildiği merak edilirken, "Galatasaray'da hangi futbolcularla yollar ayrılacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Galatasaray'da hangi futbolcularla yollar ayrılacak? İşte yanıtı...

Galatasaray'da hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

TRT SPOR'un haberine göre; Galatasaray'da Haziran ayı itibari ile 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Arda Turan, Babel, Feghouli, Fatih Öztürk, Semih Kaya ve Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz ile yollar ayrılacak. Kiralık olarak kadroya katılan 3 ismin de satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Barcelona'dan Pena, Fiorentina’dan Pulgar ve Brentford ile sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu takımlarına dönecek. Halil'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da sezon sonunda 17 futbolcu ise kiradan dönecek. Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozonrwafor yeni sezonda kadroda olacak. Al Taawon’a kiralanan Christian Luyindama’nın ise satış opsiyonu zorunlu değil. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama’da sarı kırmızılı takıma dönebilir.

Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu da önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak. Devre arasında sözleşmesi yabancı sayısı nedeniyle geçici fesih edilen Mbaye Diagne de yeni sezonda kadroda yer alabilir.