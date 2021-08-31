Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Taylan Antalyalı

Son zamanlarda performansı düşüşe geçen Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımın ön libero arayışlarını hızlandırmasına neden oldu.

Geçen sezon kendisine sunulan şansı iyi değerlendiren Taylan Antalyalı 11'in değişmez ismi olurken yeni sezonda ise hayal kırıklığından öteye geçemedi.

Sezon öncesi kampına sakatlığı nedeniyle geç katılan 26 yaşındaki futbolcu önceki seneye mumla arıyor.

İSTATİSTİKLERİ DİBE VURDU

Son olarak Kasımpaşa maçında mide sorunu yaşayan Cicaldau'nun yerine oyuna giren milli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu oldu.

Fatih Terim'in Gedson Fernandes tarzı orta saha ısrarındaki temel sebeplerden birinin Taylan'ın antrenman ve maç performansı olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Avrupa ve ligde 7 maçta forma giyen deneyimli isim, geçen sezon 39 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemiş ve oyunuyla taraftarların beğenisini kazanmıştı.