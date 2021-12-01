Galatasaray'da hedef: Dennis Man ve Patrick Berg

Süper Lig'de lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı gittikçe açılan sarı-kırmızılı takım, ocak ayında kadrosunu toparlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sıkıntılı günler geçiren ve çözümü kadro güncellemesinde bulan sarı-kırmızılılar, transfer için tekrar kolları sıvadı.

Yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonuna ve maaş seviyesi 1 milyon euronun altında takviyelere devam etmek isteyen Galatasaray'da, 6 numara adaylarına bir yenisi daha eklendi.

ÖN LİBERODA ADAY BERG

Scout ekibi tarafından önerilen ve teknik patron Fatih Terim'den tam not alan 24 yaşındaki Patrick Berg, Aslan'ın yeni gözdesi.

Ülkesinde Bodo Glimt forması giyen Norveçli ön libero, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 8 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu.

Üstelik bu maçlara Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi ve Konferans Ligi de dahil.

Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan Patrick Berg'e, tıpkı Olimpiu Morutan transferinde olduğu gibi, 3-3.5 milyon euro civarında ve 3 yılda ödemek koşuluyla bir bonservis teklifi yapılacak.

Şimdilik menajerler vasıtasıyla bazı görüşmelerin gerçekleştiği ve sürecin olumlu başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın Bodo Glimt'le anlaşması halinde, Patrick Berg transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

GOLCÜ ADAYI MAN

Gündemdeki hücumcu adayı Dennis Man ise Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor. Bu transfer için tek engel, Parma'nın daha önce Galatasaray'ın yaptığı iki teklifi de geri çevirmesi.

Ancak 23 yaşındaki Rumen yıldızla yaz aylarında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmesi ve oyuncunun Avrupa kupalarında yer almayı çok istemesi, Galatasaray cephesinin elini bir hayli güçlendiriyor.

Parma'da hocasıyla ciddi sıkıntılar yaşayan Man, son 4 lig maçında sadece 9 dakika şans bulabildi ve devre arasında sarı-lacivertli kulüpten ayrılma planları yapıyor.

PARMA ZARAR ETMEK İSTEMİYOR

Süreci yakından takip eden sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi resmen başlamadan önce Parma'nın kapısını bir kez daha çalacak.

Genç yetenek için 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyen İtalyan kulübünün, bu transferden zarar etmek istemediği, ancak Galatasaray'ın bu rakamlara kesinlikle çıkmayacağı, gelen haberler arasında.

Dennis Man transferi için yapılacak son teklif, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki toplantıdan sonra netleşecek.

Terim'in hücumcu adayları arasında ilk sırada yer alan Dennis Man için, ara transfer döneminden önce Parma'ya bir teklif daha yapılacak.