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    Galatasaray'da hedef Mahmoud Trezeguet

    Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Mahmoud Trezeguet'yi listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 09:47
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    Galatasaray'da hedef Mahmoud Trezeguet

    Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olan Mahmoud Trezeguet yeniden Türkiye'ye dönüyor.

    Galatasaray Kulübü, daha öncede transfer gündemine gelen Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

    Galatasaray da hedef Mahmoud Trezeguet #1

    "TÜRKİYE'YE DÖNER MİSİN?"

    Galatasaray idarecilerinin "Türkiye'ye döner misin?" diye haber gönderdiği Trezeguet'ten haber beklediği ve gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına hız vereceği belirtildi. Anlaşma sağlanması halinde Aston Villa ile pazarlık masasına oturulacağı vurgulandı.

    Sarı-kırmızılı takımda yönetimin daha sonra bu transfer için kaynak arayışına da başlayacağı ifade edildi.

    Galatasaray da hedef Mahmoud Trezeguet #2

    PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

    Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan ve artık gözden çıkarılan Mahmoud Trezeguet'in sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 2 maçta toplamda 70 dakika süre alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.

    El Ahly altyapısında futbola başlayan Mahmoud Trezeguet daha sonra RSC Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa formaları giydi. 27 yaşındaki Mısırlı hücumcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Galatasaray da hedef Mahmoud Trezeguet #3


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