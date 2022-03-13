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    Galatasaray'da hedef rekor gelir

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 12:29
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    Galatasaray'da hedef rekor gelir

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu.

    17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak.

    Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak. Perşembe günü hedef 2 milyon euro düzeyinde ciro yakalamak.

    Galatasaray da hedef rekor gelir #1

    YILDIZLARA TAKİP

    Barcelona maçını Inter, Lyon, Wolfsburg, Sevilla, Roma ve Napoli kulüplerinin scoutları da izledi.

    Hedefte ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson vardı. Galatasaray'ın toplam 40 milyon euro bonservis geliri beklediği üç futbolcu için teklifler almasına arttı.

    Galatasaray da hedef rekor gelir #2


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