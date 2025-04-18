Galatasaray'da hedef Victor Osimhen olmazsa Kolo Muani

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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan da Osimhen'in bonservisi alınamazsa Nijeryalı golcünün alternatifleri için çalışmalar yürütülüyor.

Hal böyle olunca Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FRANSIZLAR YAZDI

Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un ara transferde PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detayında, Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin düşük görünmesi, sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabarttığı yer aldı.

OSIMHEN OLMAZSA MUANI

Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte Juventus'ta gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi.

PSG, Muani'yi 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya almıştı.

Öte yandan 2024-25 sezonunda PSG ve Juventus formalarıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Kolo Muani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.