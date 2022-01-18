Galatasaray'da hücum var gol yok

Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırabildi.

Galatasaray , yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi.

280 POZİSYON 26 GOL

Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.

EN ÇOK POZİSYONA GİREN BEŞİKTAŞ

21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş … 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.

EN ÇOK POZİSYONA GİREN TAKIMLAR