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    Galatasaray'da hücum var gol yok

    Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırabildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 10:22
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    Galatasaray'da hücum var gol yok

    Galatasaray , yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.

    Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi.

    280 POZİSYON 26 GOL

    Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.

    Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.

    Galatasaray da hücum var gol yok #1

    EN ÇOK POZİSYONA GİREN BEŞİKTAŞ

    21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş … 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.

    Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.

    Galatasaray da hücum var gol yok #2

    EN ÇOK POZİSYONA GİREN TAKIMLAR

    1. Beşiktaş 293
    2. Galatasaray 280
    3. Konyaspor 266
    4. Trabzonspor 257
    5. Adana Demir 256
    6. Kasımpaşa 252
    7. Antalyaspor 239
    8. Başakşehir 238
    9. Altay 237
    10. Giresunspor 237
    11. Gaziantep 232
    12. Alanyaspor 229
    13. Fenerbahçe 226
    14. Karagümrük 223
    15. Göztepe 221
    16. Hatayspor 216
    17. Rizespor 196
    18. Kayserispor 192
    19. Sivasspor 190
    20. Malatyaspor 184

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