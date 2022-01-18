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- Galatasaray'da hücum var gol yok
Galatasaray'da hücum var gol yok
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 10:22
Galatasaray , yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi.
280 POZİSYON 26 GOL
Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.
EN ÇOK POZİSYONA GİREN BEŞİKTAŞ
21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş … 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.
Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.
EN ÇOK POZİSYONA GİREN TAKIMLAR
- Beşiktaş 293
- Galatasaray 280
- Konyaspor 266
- Trabzonspor 257
- Adana Demir 256
- Kasımpaşa 252
- Antalyaspor 239
- Başakşehir 238
- Altay 237
- Giresunspor 237
- Gaziantep 232
- Alanyaspor 229
- Fenerbahçe 226
- Karagümrük 223
- Göztepe 221
- Hatayspor 216
- Rizespor 196
- Kayserispor 192
- Sivasspor 190
- Malatyaspor 184