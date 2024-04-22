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Galatasaray'da Icardi, Kerem ve Mertens rakipleri titretiyor

Galatasaray'da Icardi, Kerem ve Mertens rakipleri titretiyor Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da en yakın rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde... Sarı-kırmızılı takımda Kerem, Icardi ve Mertens'in iki sezonda 150 gole direkt etki etmesi rakiplerin de gözünü korkutan bir istatistik oldu.