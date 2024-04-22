Galatasaray'da Icardi, Kerem ve Mertens rakipleri titretiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımda attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynayan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı ortaya çıktı.
Arjantinli yıldız fark yarattı
Galatasaray formasıyla toplamda 68 maça çıkan Mauro Icardi, 50 gol kaydederken tam 19 da asist yaptı.
Mertens'ten büyük katkı
Sarı-kırmızılı takımın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise 16 gol ve 18 asistle takımına önemli katkı verdi.
Eleştirilen Kerem'den 47 gole doğrudan etki
Taraftar tarafından sürekli eleştirilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu maçlarda 25 gol ve 22 asistlik performans verdi.
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