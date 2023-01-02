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    Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

    Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

    Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçına yetişiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:35
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:20
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    Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti.

    DHA'nın haberine göre; antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

    Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    Fener maçına hazırlanıyor

    Teknik heyet, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Ankaragücü maçında riske etmeyecek. Icardi, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşacak.

    Mauro Icardi

    Mauro Icardi

    Mauro Icardi

    Mauro Icardi


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