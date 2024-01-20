Galatasaray'da Icardi yeniden! Maskeden kurtuldu, Trabzon maçına hazır Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle taktığı maskeden tamamen kurtuldu. Trabzonspor maçı öncesi performansı teknik heyeti sevindirirken, şans verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

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Zirve takipçisi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. İstanbul'a dönüş yapan Arjantinli golcü dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe derbisinden sonra ilk kez maskesiz olarak idmanda yer aldı.

Icardi'nin antrenmanda gayet iyi bir performans sergilediği ve teknik heyeti mutlu ettiği aktarıldı. Trabzon kafilesine dahil edilecek Icardi'nin yarınki maçta oynaması halinde maskeye ihtiyaç duymayacağı belirtildi.

Gözündeki Morluk geçti

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe ile 24 Aralık'ta oynanan derbide yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu. Uzun bir süre sonra sahalara dönmeye hazırlanan yıldız futbolcunun gözündeki morluğun da büyük oranda geçtiği bildirildi.

Beklenenden iyi durumda

Göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları yapılan ve iki gündür antrenmana çıkan Icardi'nin kendini iyi hissettiği vurgulandı. Fiziksel açıdan tam hazır olmayan golcünün yine de beklenenden iyi durumda bulunduğu kaydedildi.