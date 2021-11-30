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- Galatasaray'da ideal golcü bulunamadı
Galatasaray'da ideal golcü bulunamadı
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 08:48
- Güncelleme : 30.11.2021 - 08:52
Son 5 sezon incelendiğinde Galatasaray , topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi.
Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı.
PUAN ORTALAMASI DÜŞTÜ
Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı.
Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.
92 KORNER 0 GOL
Ligin en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı. Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.
Galatasaray derbide ise Beşiktaş 'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.