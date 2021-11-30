Galatasaray'da ideal golcü bulunamadı

Galatasaray son 5 sezondaki en kötü ilk 14 haftasını geride bıraktı. Tudor döneminde kurulan kadro dağıldıktan sonra Galatasaray’ın hem gol hem de puan ortalaması düştü.

Son 5 sezon incelendiğinde Galatasaray , topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi.

Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı.

PUAN ORTALAMASI DÜŞTÜ

Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı.

Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.

92 KORNER 0 GOL

Ligin en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı. Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.

Galatasaray derbide ise Beşiktaş 'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.