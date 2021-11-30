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    Galatasaray'da ideal golcü bulunamadı

    Galatasaray'da ideal golcü bulunamadı

    Galatasaray son 5 sezondaki en kötü ilk 14 haftasını geride bıraktı. Tudor döneminde kurulan kadro dağıldıktan sonra Galatasaray’ın hem gol hem de puan ortalaması düştü.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 08:52
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    Son 5 sezon incelendiğinde Galatasaray , topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi.

    Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı.

    PUAN ORTALAMASI DÜŞTÜ

    Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı.

    Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.

    Galatasaray da ideal golcü bulunamadı #1

    92 KORNER 0 GOL

    Ligin en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı. Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.

    Galatasaray derbide ise Beşiktaş 'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.

    Galatasaray da ideal golcü bulunamadı #2

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