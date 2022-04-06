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    Galatasaray'da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil

    Galatasaray'da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil

    30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, teknik direktörlük için ilk tercihlerini yabancı hocadan yana kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:55
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    Galatasaray'da, Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibrasızlığı nedeniyle 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak.

    Başkanlığa şimdilik Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını koydu.

    30 Nisan'da yapılacak olan kritik seçimde, adaylar 8 Nisan'a kadar listelerini divan kuruluna teslim etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük desteğini alan Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olmayacağını açıkladı.

    Bir sürpriz yaşanmaması durumunda seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında bir yarış olma ihtimali çok yüksek.

    Galatasaray da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil #1

    İki ismin de ilk tercihi yabancı hoca

    Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol şube sorumluluğu konusunda Sportif A.Ş'de Cenk Ergün'e görev vermesi bekleniyor. Ergün'ün, futbol takımında etkili bir görev alması bekleniyor.

    Akşam'ın haberine göre; Metin Öztürk'te ise bu isim Levent Nazifoğlu olacak. İki futbol aklı da kararlarını yabancı teknik adamdan yana kullanacak. Bu durum, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 5. döneminin başlayamayacağı anlamına geliyor.

    Galatasaray da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil #2

    Hamamcıoğlu Garcia ile anlaştı

    Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, başkan seçilmesi halinde takımı Fransız teknik direktör Rudi Garcia'ya emanet etmek istiyor.

    Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Hamamcıoğlu'nun, Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi.

    Galatasaray da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil #3

    Torrent’in faturası ağır

    30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Domenec Torrent'le çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin euro tutarındaki şampiyonluk primini Domenec Torrent'e ödemek zorunda.

    Daha önce görevlerine son verilen Cesare Prandelli ve Igor Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.

    Galatasaray da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil #4


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