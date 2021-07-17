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    Galatasaray'da iki futbolcu koronaya yakalandı

    Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 17.07.2021 - 00:15
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    Galatasaray'da iki futbolcu koronaya yakalandı

    Galatasaray Kulübü, bugün yapılan koronavirüs PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    KARANTİNAYA ALINDILAR

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

    Galatasaray da iki futbolcu koronaya yakalandı #1

     

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