Galatasaray'da iki futbolcu koronaya yakalandı

Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan koronavirüs PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.