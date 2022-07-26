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    Galatasaray'da ikinci etap kamp kadrosu belli oldu

    Galatasaray'da ikinci etap kamp kadrosu belli oldu

    Sarı-kırmızılılarda ikinci etap Avusturya kampının kadrosu açıklandı. İsmail Çipe, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Aytaç Kara gibi isimler kadroda yer almadı.
    • 26.07.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:28
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    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için yeniden Avusturya'yı tercih etti.

    Sarı-kırmızılılarda merak edilen ikinci etap kampına kimlerin götürülüp, götürülmeyeceği de belli oldu.

    10 kişi kadroda yok

    Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Eren Aydın alınmadı.

    Galatasaray da ikinci etap kamp kadrosu belli oldu #1

    Genç oyuncular kadroda

    Aslan'da diğer genç futbolcular; Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Metehan Baltacı'nın ise kadroda yer alması sarı-kırmızılı camiayı umutlandırdı.

    Galatasaray da ikinci etap kamp kadrosu belli oldu #2

    Galatasaray'ın kamp kadrosu:

    Galatasaray da ikinci etap kamp kadrosu belli oldu #3


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