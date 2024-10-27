Galatasaray'da ilginç tesadüf: Osimhen ve Mertens...

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Galatasaray'da hücum hattının dikkat çeken iki yıldızı; Victor Osimhen ile Dries Mertens, Napoli'deki uyum ve başarılarını sarı-kırmızılı formaya taşıyor.

2020-2022 arası Napoli'de oynayan Osimhen ve Mertens, aynı zamanda iki yakın arkadaş olarak öne çıkıyor. Cimbom'un 5. yıldız hedefinde iki isim teknik heyetin en güvendiği oyuncular olarak göze çarpıyor.

Osimhen ile Mertens, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücumda takımın kozu konumunda.

İKİLİDEN İLGİNÇ TESADÜF

2022-2023 sezonunda ise iki yıldız ilginç bir tesadüf yaşadı. Napoli, İtalya Serie A'da tam 33 yıl sonra şampiyon olurken Mertens o sezon başında efsanesi olduğu kulüpten ayrılıp, bu başarıyı görememişti.

Ancak Belçikalı futbolcu, aynı sezon Galatasaray'da mutlu sona ulaşarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu Türkiye'de elde etti. Osimhen ise Napoli'de 2022-23 sezonunda 32 maçta 26 golle hem gol kralı oldu hem de tarihi bir şampiyonluk kazandı.

NAPOLI TARİHİNE GEÇTİLER

Mertens ve Osimhen, Napoli tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı. Mertens, 2022-23'teki şampiyonlukta yer alamasa da 9 yılda 148 golle Napoli tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik gibi isimlerin önünde yer alıyor. Victor Osimhen de 2022-2023'teki tarihi şampiyonlukta gol krallığı kazanarak tarihe geçmişti.

5. YILDIZ HEDEFİ

Napoli'de efsaneler arasında yer alan Dries Mertens, Galatasaray'da da tarihe geçiyor. Kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı forma altında yaşayan Belçikalı, gözünü 5. yıldız hedefine çevirdi.

G.Saray'da üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen 37 yaşındaki futbolcu kariyerinin son döneminde müthiş bir seri yakalamayı amaçlıyor.