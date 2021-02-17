Galatasaray'da ilk 11 değişiyor

Cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda değişikliğe gidecek.

Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 yenen lider Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Zeminin kötü olması nedeniyle geçtiğimiz hafta bazı isimlere ilk 11'de şans vermeyen teknik direktör Fatih Terim'in, bu kez sahaya farklı bir kadro süreceği öğrenildi.

ONYEKURU, TAYLAN VE DONK DÖNÜYOR

67 yaşındaki teknik adamın; Onyekuru, Taylan ve Donk'u yeniden 11'e koyacağı, ayrıca sakatlığı bulunan Saracchi'nin yerine Linnes'i sol beki alıp, sağ beke Yedlin'i monte edeceği belirtildi.

KEREM 11'DE BAŞLAYACAK

Terim'in, Feghouli'nin yokluğunda ise yine sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacağı bildirildi.

Öte yandan cezalı olan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde: