Galatasaray'da ilk 11 netleşiyor

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerle birlikte futbolcular formayı kapmak için daha çok mücadele etmek zorunda.

Fatih Terim’in isteği doğrultusunda takımını gençleştiren ve geleceğe yönelik adımlar atan Galatasaray’da artık forma için daha çok çaba gösterilecek.

Transferin son gününde Portekiz’de forma giydiği 2 sezonda en fazla isabetli pas veren, top ve ikili mücadele kazanan isim olan Gustavo Assunçao’yu kadrosuna katan G.Saray’da 11’e girmek çok daha zor olacak.

Nedeni ise 8+6 kuralı nedeniyle sahada maksimum sayıda yabancı olması durumunda sadece 3 yerli futbolcu görev alabilecek.

Kabuk değiştiren, gençleşen ve 12 takviyeye imza atan sarı kırmızılılarda forma giyecek 3 yerli oyuncu için büyük bir sınav, mücadele olacak..

8 KİŞİNİN YERİ GARANTİ

G.Saray'ın ideal 11’inde kalede Muslera, sağ bekte Boey, savunmada Marcao-Nelsson sol bekte Van Aanholt, orta sahada Assunçao, Cicaldau ve Morutan’ın yeri garanti olarak görülüyor.

Fatih Terim’in ideal 11’inde 3 yerli kuralını da göz önüne alarak tahtaya yazacağı ilk ismin potansiyeline inandığı ve ısrarla takıma kazandırmasını istediği Halil Dervişoğlu olması bekleniyor.

MOHAMED ÇIKIŞ YAKALAMAK ZORUNDA

Diagne’nin formayı alması ve 1. golcü olması için çok daha fazla çalışması, üst düzey bir işe imza atması gerekecek. Takımda kalan Mohamed’in de Halil ve Diagne’den formayı alabilmesi için ekstra bir çıkış gerçekleştirmesi gerekiyor.

BERKAN TAYLAN’IN ÖNÜNDE

11’e Assunçao’nun eklenmesi ile Taylan- Berkan arasında büyük bir forma rekabeti başlayacak. Şu an Berkan burun farkı ile önde gözüküyor.

Kerem‘i de performansını sürdürmesi halinde ilk 11’den kesmeyi düşünmeyen Terim, bu bölgede Feghouli ile Alper’in önemli çıkışa imza atıp forma rekabetine ortak olmasını bekliyor.

ALPASLAN İLE LUYINDAMA MÜCADELE İÇİNDE

Marcao’nun 6 maç daha cezalı olması ve yerli kuralı faktörü nedeniyle de Alpaslan ile Luyindama arasında da ciddi bir forma mücadelesi olacak. Luyindama, Diagne, Feghouli’nin performansları, 8+3 kuralı nedeniyle kadroda taşları yerinden oynatacak.